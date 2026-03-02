Назначиха нов директор на Агенцията за държавна финансова инспекция

снимки: МФ/АДФИ

Министърът на финансите Георги Клисурски назначи Ивайло Ашков за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). От януари 2022 г. до момента той беше заместник-директор на агенцията, съобщават от МФ.

Ивайло Ашков е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Кариерното му развитие е изцяло в системата на Министерството на финансите. Дванадесет години (2010-2022 г.) е заемал последователно длъжностите държавен инспектор и ръководител на Инспектората на Министерството на финансите. От 31.10.2003 г. до 31.08.2010 г. е бил публичен изпълнител и инспектор в закритата Агенция за държавни вземания и държавен инспектор по приходите в Националната агенция за приходите.

Новият директор поема поста от Пламен Тодоров, също служител в системата на МФ.

