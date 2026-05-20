Назначиха нов директор на новините в БНТ

Кадър БНТ

Ексклузивна новина за журналистите в обществената телевизия.

Веселина Петракиева е назначена за шеф на новините и актуалните предавания на БНТ, съобщиха от телевизията.

Досега на длъжността директор "Новини и актуални предавания" нямаше титуляр, а за и.д. длъжността бе натоварена Добрина Чешмеджиева, допълват от обществената медия, пише tribune.bg.

„БНТ е категоричен лидер в новините и публицистичните предавания. Наскоро в СЕМ беше представено проучване на агенция „Мяра“, което показа, че 36,4% от хората посочват БНТ като медията с най-обективна информация по време на изминалата предизборна кампания пред останалите две големи телевизии, които имат общо 20,2%, както и че над 50% от българите имат положително отношение към БНТ. Благодаря на всички колеги за това постижение. Г-жа Петракиева е изключителен професионалист и вярвам, че заедно с доказания екип от журналисти в БНТ предстои само да надграждаме високата обществена оценка“, коментира Милена Милотинова, генерален директор на БНТ, по повод назначението.

„Приемам с радост и отговорност да се присъединя към нюзрума на БНТ, която е еталон за бърза и достоверна информация, качествена публицистика и разследваща журналистика“, посочва от своя страна Веселина Петракиева.

Веселина Петракиева има богата професионална биография в медиите и мениджмънта на съдържание за телевизия, радио и дигитални платформи, в ръководството на екипи и управлението на редакционни процеси. Бивш главен редактор „Новини“ в bTV Media Group, тя е отличена с редица журналистически награди, сред които „Продуцент на годината“, „Златен чадър“, „Глас на годината“ и др.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!