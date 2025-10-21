реклама

Назначиха охрана на нападнатия с чук прокурор и семейството му

21.10.2025 / 14:29 2

Булфото

По разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев семейството на прокурор Иво Илиев от днес е охранявано от служители на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) към Министерство на правосъдието. Това съобщиха от министерството. Охранителен пост се разкрива и в лечебното заведение, в което е настанен прокурор Илиев.

СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя, се посочва още в съобщението, предаде БТА.

Със заповед за незабавна охрана се организира защитата на още един магистрат, работил с прокурор Илиев. Искането беше подадено днес до министъра на правосъдието и до градския прокурор на София.  

Прокурор Иво Илиев е бил охраняван от ГДО през 2024 г. във връзка с получени заплахи, като охраната му е била свалена по негово искане.

Вчера прокурорът беше нападнат пред дома си с чук. От Асоциацията на прокурорите в България определиха в позиция нападението като недопустимо и брутално нападение срещу държавността.

 

MrBean (преди 7 минути)
Рейтинг: 193136 | Одобрение: -1964
Малко изключение! А всички много добре знаят кои са бандата с чуковете.ЯВно някой е излязъл от пандиза.
Уйо (преди 29 минути)
Рейтинг: 50857 | Одобрение: 7372
Със сигурност има свестни прокурори. Този дали е от тях или не, нямам представа, но едно е сигурно: точно прокуратурата ЕБ@ майката на държавността!

