Назначиха охрана на нападнатия с чук прокурор и семейството му

По разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев семейството на прокурор Иво Илиев от днес е охранявано от служители на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) към Министерство на правосъдието. Това съобщиха от министерството. Охранителен пост се разкрива и в лечебното заведение, в което е настанен прокурор Илиев.

СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя, се посочва още в съобщението, предаде БТА.

Със заповед за незабавна охрана се организира защитата на още един магистрат, работил с прокурор Илиев. Искането беше подадено днес до министъра на правосъдието и до градския прокурор на София.

Прокурор Иво Илиев е бил охраняван от ГДО през 2024 г. във връзка с получени заплахи, като охраната му е била свалена по негово искане.

Вчера прокурорът беше нападнат пред дома си с чук. От Асоциацията на прокурорите в България определиха в позиция нападението като недопустимо и брутално нападение срещу държавността.

