Не, Ливан и Турция нямат обща граница и това не са ливански, а сирийски бежанци, бягащи от Ливан към Сирия

"Колони от ливански бежанци напускат страната на път към Турция. Нали знаете коя е следващата страна след Турция по пътя им? Идва не поток, а потоп от нелегални емигранти! И само Възраждане може да го спре!", написа по-рано днес лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във Фейсбук.

Клипът обаче не е на турската граница по простата причина, че Ливан и Турция нямат граница.

Ливан граничи само с Израел и Сирия.

Клипът е публикуван на 3 октомври първоначално от сирийския журналист Анас Алмаарауи от Al Jazeera. Обяснено е, че се вижда, че хиляди бежанци се опитват да стигнат до Северна Сирия.

Това не са ливанци, а сирийски бежанци, които по-рано са избягали от войната в Сирия и режима на Асад в съседен Ливан. Сега бягат обратно в Северна Сирия, която е под контрола на опозицията.

Сирийските бежанци в Ливан нямат друг избор, освен да стигнат до северните райони, контролирани от Турция и опозицията...

Клипът е публикуван и от турското издание tgrthaber.com.

Хората, притеснени от войната, започнаха да мигрират от Ливан към Сирия, посочва изданието.

Голяма част са сирийски бежанци, които първо бяха избягали от войната в Сирия към съседен Ливан, сега се връщат обратно.

Според по-ранни източници хората бягат към района, контролиран от сирийската опозиция, която се бори с Асад.

About 2000 Syrian refugees who were recently displaced from their home in Lebanon, returned today to Syria -- headed to the northwest, outside of Assad's control. pic.twitter.com/A3MZ5DLgRX