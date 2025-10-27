Не 50 или 100 лева, а Ботевката банкнота от 5 хиляди лева подлъгва дори БНБ, че е истинска

Кадър БНБ

През 1924 г. България е разтърсена от тежка икономическа криза. Въпреки наличието на банкноти на стойност 4 млрд. лева в обращение, Българската народна банка (БНБ) изпитва остра нужда от допълнителни парични знаци, за да отговори на нарасналите нужди на икономиката.

В тази ситуация Управителният съвет на БНБ взема решение да поръча нова емисия банкноти с номинали 500, 1000 и 5000 лева, пише DBR.

Раждането на „Ботевката“ в условия на криза

Поради спешната нужда и липсата на време, банката се вижда принудена да действа бързо и поръчва отпечатването само на банкноти от 5000 лева. За разлика от обичайната практика, поръчката не е възложена в чужбина, а на българската Държавна печатница.

Печатницата се справя с неимоверна скорост и само 45 дни по-късно, през октомври 1924 г., първите серии от новата емисия са пуснати в обращение.



Тези банкноти бързо стават известни сред населението като „ботевки“, тъй като за първи път в историята на българските пари върху тях е отпечатан портрет на историческа личност – на великия поет и революционер Христо Ботев.

Дръзкият план на фалшификаторите

По-малко от година след емитирането на „ботевките“ е разкрита най-голямата група за фалшиви пари в историята на България. Главни организатори на схемата са бивш гостилничар, търговец и бивш банков касиер.

За да се сдобият с необходимата техника и качествена хартия, двама от тях заминават за Виена. Поради своята некомпетентност в печатарската техника, начинаещите фалшификатори стигат дотам, че пускат обява в местен вестник, с която спешно търсят инженер-експерт.



След завръщането си в България, сформираната група се залавя за работа. Тяхна цел са именно новите банкноти от 5000 лева с портрета на Христо Ботев, които по тогавашен курс се равняват на около 36 щатски долара.

Фалшификати с „неоспоримо качество“

За кратко време престъпната група успява да отпечата близо 10 000 броя фалшиви банкноти. Качеството на фалшификатите е толкова добро, че трудно се различават от оригиналите.

За да не предизвикват съмнение, фалшивите банкноти преминават през специална обработка за състаряване – всяка една е мачкана и зацапвана, за да изглежда като използвана.



Ключови стъпки в плана на фалшификаторите:

Набавяне на модерна техника и качествена хартия от Виена.

Печатане на близо 10 000 броя банкноти от 5000 лева.

Изкуствено „състаряване“ на всяка банкнота за по-голяма автентичност.

Първоначално пласиране на единични бройки в търговската мрежа.

Първите единични бройки са пласирани успешно в различни търговски обекти, без да събудят и грам недоверие в тяхната оригиналност.

Провалът: Наивен ход води до арести

В търсене на бърз и лесен начин за пласиране на огромното количество фалшиви пари, водачите на групата правят фатална грешка. По най-непредпазливия и наивен начин те се обръщат за съдействие директно към касиер в БНБ.

Касиерът привидно се съгласява да съдейства, като обещава да замени фалшивите банкноти с истински от хранилището на банката срещу сериозен процент комисиона.



Уговорено е на 17 ноември 1925 г. да бъдат заменени фалшификати на стойност 15 милиона лева. За зла участ на престъпниците, на срещата вместо касиера се появява полицията.

В последвалите две седмици арестите не спират, докато не са заловени всички участници в производството на фалшивите банкноти. Последва шумно дело и сериозни присъди за главните организатори.

Последствията от аферата

Заловените фалшиви банкноти са с изключително високо качество и при първоначалния оглед успяват да заблудят дори главния касиер на БНБ. Според експерти, аферата е била напът да застраши финансовата стабилност на държавата.

„Шегата тогава била, че фалшификаторите направили по-хубави портрети на Ботев и цар Борис III, отколкото оригиналните банкноти“, разказва проф. Пенчо Пенчев от УНСС за Darik Business Review.

Интересен факт е, че машините, които групата купува, първоначално са били предназначени за фалшифициране на долари.

“В началото машините, които купили били предназначени за фалшифициране на долари, но се оказало, че стават и за левове”.

Поради огромния риск и компрометирането на емисията, още на следващата година „ботевките“ са изтеглени от обращение. Те са заменени с нови банкноти от 5000 лева, отпечатани този път в реномираната лондонска фирма Bradburry, Wilkinson & Co.

Така приключва най-голямата фалшификаторска афера в Царство България.

