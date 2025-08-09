Не Руско, а Турско става Черно море

Кадър Фб

В резултат на „ангажираността“ на Русия в Украйна, Турция се превръща във водеща сила в Мала Азия и Южна Европа. Според експерти от американския аналитичен център Geopolitical Futures, Анкара трябва да се възползва от разсейването на Москва в резултат на войната в Украйна и да предприеме активни действия.



Така Турция постепенно увеличава влиянието си на Балканите и в Черно море. Тази тенденция се засилва с относителното отслабване на руската страна в Черноморския басейн поради активните действия на Украйна с подкрепата на Великобритания.

Способността на Москва да проектира сила в Черноморския регион ще отслабне през следващите години. Анкара вече засили военноморското си присъствие в Черно море, както самостоятелно, така и в координация с НАТО – отбелязват експерти, пише Блиц.



Освен това турците са спечелили много силни позиции в Кавказкия регион, където Анкара подкрепи Азербайджан във военните действия срещу Армения за Нагорни Карабах. В резултат на това Баку и Ереван се дистанцираха от Москва и се сближиха с Турция, която в резултат на случилото се засили контрола си върху развитието на Зангезурския коридор.



Наред с това Анкара получи възможност да се укрепи в Сирия и да доведе на власт в Дамаск една от своите марионетни групировки.



Единствената пречка за подобна турска експанзия биха могли да бъдат вътрешни проблеми в страната. Нестабилната икономическа ситуация и политическите турбуленции биха могли да сложат край на наполеоновите планове на Ердоган.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!