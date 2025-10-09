Не бързайте с обмяната на левовете в евро, за да не платите допълнителни такси

Пиксабей

Усилията за информиране на гражданите за еврото ще подобрят доверието към институциите. Това каза в интервю за БТА председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) Зорница Русинова във връзка с кампанията по приемането на еврото от 1 януари 2026 г. Съветът е активен по отношение на предоставянето на обективна и достоверна информация за предстоящия процес.



Вярвам, че усилията ще дадат резултат и хората ще получат необходимата конкретна информация. Обществото очаква действия на институциите по отношение например на спекулата и недобросъвестните търговци. Реакцията ще върне и доверието на гражданите към институциите, коментира Русинова. Важно е хората да търсят информация от официални източници и институции и да не се поддават на заблуди и дезинформация, каквито има в изобилие в социалните мрежи, съветва председателят на консултативния орган.



Практични съвети за еврото



На сайта на ИСС има специална секция за въпроси и отговори за еврото. Едно от първите неща, които трябваше да се кажат, а и което успокои хората, е, че зaмянaтa нa лeвa c eвpo ще стане пo ceгaшния ĸypc - 1,95583 лв. зa 1 eвpo. Гражданите да не бързат да обменят пари сега, за да не плащат допълнителни такси и комисионни, а да изчакат 1 януари догодина, съветва Зорница Русинова.



Най-често задаваните въпроси са свързани с цените на хранителните продукти в магазините. По тази тема е важно и самите потребители да бъдат активни и да подават сигнали за неправилно двойно обозначаване на цени, ако има такова или други нередности, които виждат, посочи Русинова. По време на информационната кампания, в която активно участваме, обясняваме, че влизането в еврозоната не налага нови условия и няма нужда от преподписване на договорите за услуги. Успокояваме гражданите, че спестяванията им няма да се вземат или изчезнат - това е само един от примерите за дезинформация в публичното пространство, коментира Русинова.



При срещите си с гражданите експертите на ИСС разясняват на пенсионерите, че няма да има промяна в размера на пенсията заради еврозоната – просто тя вече ще бъде в евро. Възрастните хора са една от уязвимите групи, на която всички отговорни институции трябва да обърнат необходимото внимание с грижа и подкрепа в процеса, добави също председателят на ИСС.



Какво ще се случи с парите ни извън банките



Въпреки, че българският бизнес е добре информиран и подготвен по темата, запитвания относно предстоящите етапи има и от собствениците на малките и средни предприятия. Те отправят практически въпроси - по отношение на работата с касовите апарати, кога да си вземат комплектите от банките с банкноти в евро и монети и т.н., каза Русинова.



МВР, местните власти и „Български пощи“ също са част от процеса по информиране на гражданите, коментира също председателят на ИСС. Полезна е работата на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ по установяване на фалшиви евробанкноти, за това как да ги различаваме и какво да направим, ако попаднем на такава измама.



Относно притесненията на хората за замяната на лева с евро, председателят на ИСС заяви, че и в други държави е имало сходна ситуация, но повишеният жизнен стандарт, ръстът на доходите и развитието на бизнеса през годините членство, е убедил обществото, че ефектът от процеса е положителен. Статистиката на Евробарометър показва 40% колебаеща се подкрепа на гражданите в Литва, Латвия и Естония при влизане в еврозоната.



През м.г. и началото на тази в тези държави подкрепата за еврото вече достига до 80%. Очаквам това да стане и в България, посочи председателят на Икономическия и социален съвет. Не мисля, че българите ще изпитат трудности. Ние отдавна познаваме евробанкнотите, свикнали сме да боравим с тях, казва Русинова.

Първият бюджет в евро



Най-важната задача за правителството и Народното събрание е изготвянето и приемането на бюджета за следващата година. Това ще е първият бюджет в евро, подчерта Русинова и уточни, че приемането на еврото касае готовността на институциите и това как оттук нататък ще се възползваме пълноправното си членство в еврозоната в икономически и социален аспект.



Важно е да подчертаем, че дали сме готови за еврозоната е не само преценка на България. Това е обективна оценка на международни финансови институции и на държавите от еврозоната за изпълнението на критериите, коментира Русинова. Тази външна оценка трябва да ни дава увереност, че сега е подходящият момент за приемането на еврото, добави тя. Финансовата стабилност в страните-членки на еврозоната е по-голяма от тези, които са извън нея, аргументира се тя.



С конвергентните доклади се гледа готовността на страната по отношение на маастрихтските критерии – инфлация, дефицит и т.н. Прави се и детайлна оценка от страна на Европейската централна банка и Европейската комисия за техническата готовност. Банките са готови и са направили цялостна организация за членството ни в еврозоната още през 2020 г., подчерта Русинова.



Изпълнението на бюджета в евро ще е улеснение и за работата ни с европейските институции. Предстои разговорът и за следващия бюджет на Европейския съюз (ЕС). В този дебат България ще има различна роля, вече като член на еврозоната. Това са позитиви, които се надявам българите да усетят, заяви Русинова.



Част от темите на анализите на Икономическия и социален съвет (ИСС) до края на тази година са свързани именно със следващия бюджет на ЕС. Започват преговорите на ниво Европейски съвет, после Европейски парламент и след това с всички заинтересовани страни, каза Русинова.



Ще следим изпълнението на кохезионната политика, защото се предвижда да има промяна в начина на финансиране и на изпълнение, посочи председателят на ИСС. Това е тази политика, която помага за развитието на малките населени места и е важно тази подкрепа да не намалява, разясни Русинова. Тепърва трябва да се гледа разпределението на бюджета и ще се види резултатът, каза тя.



За ИСС е важна и темата за Общата селскостопанска политика. Имаме резолюция за Стратегически подход за Черно море. Черноморският регион има обща морска територия, засегнат е заради войната в Украйна, затова трябва да се търси финансова подкрепа за Черноморския регион. Това препоръчва ИСС, каза също Русинова.

