Не давайте на децата си телефони. Ето защо

Децата не трябва да имат достъп до смартфони до навършване на 13-годишна възраст, според ново глобално проучване.

Тези, които са използвали смартфони преди да навършат 13 години, са по-склонни да имат суицидни (самоубийствени) мисли, лоша емоционална регулация, по-ниско самочувствие, агресия и откъсване от реалността, според проучването, публикувано в списанието Journal of the Human Development and Capabilities.

Момичетата са по-засегнати от използването на смартфони в сравнение с момчетата, като 9,5% от анкетираните момичета се считат за „борещи се“ с психичното си здраве в сравнение с 7% от момчетата, независимо от страната им на произход, добавя проучването.

Децата под 13 години са по-склонни да страдат от нарушения на съня, кибертормоз и негативни семейни отношения, сочи проучването.

Изследването се основава на данни от самооценени профили за психичното здраве на 100 000 млади хора на възраст между 18 и 24 години.

Проучването е проведено от екип на изследователската нестопанска организация Sapien Labs.

Изследователите са изчислили обща оценка за „психичното здраве“ за всеки профил въз основа на 47 социални, емоционални, когнитивни и физически функции.

Резултатите за психичното здраве се влошават, колкото по-дълго детето има достъп до смартфон, предава БГНЕС.

Например, резултатът на дете, което е получило телефон на 13-годишна възраст, е спаднал от 30 на едва 1 в сравнение с децата, които са получили телефон на 5-годишна възраст.

Резултатите са по-лоши за 18-20-годишните в сравнение с 21-24-годишните в отговорите, което може да се дължи на продължителното излагане на екрана по време на пандемията от COVID-19, се казва в проучването.

Резултатите от използването на смартфони при деца под 13 години са еднакви, въпреки географските и социалните разлики между децата.

Водещата авторка Тара Тиагараджан заяви, че би искала смартфоните да бъдат ограничени за лица под 13 години и да бъдат регулирани от правителствените власти по същия начин като алкохола и тютюна. Тази мярка трябва да бъде съчетана с ограничения за социалните медийни платформи, както и с „задължително обучение по дигитална грамотност и налагане на корпоративна отговорност“.

„Първоначално бях изненадана от това колко лоши са резултатите. Въпреки това, когато се замислим добре, става ясно, че по-младите, развиващи се умове са по-уязвими от онлайн средата, предвид тяхната уязвимост и липса на житейски опит“, каза Тиагараджан.

Повечето от забраните срещу мобилните телефони досега са в европейските училища, като частични забрани има във френски, холандски, британски, италиански, унгарски, испански, ирландски, шведски, белгийски, гръцки, латвийски, люксембургски и фински класни стаи.

Някои от тези страни, включително Франция, Холандия, Италия, Люксембург и някои испански региони, имат пълна забрана на мобилните телефони в училищата, така че те не могат да се използват по никакъв начин през деня.

Други европейски страни, като Дания, Кипър, България и Португалия, също обмислят по-нататъшни ограничения за мобилните телефони.

По отношение на социалните медии, френският министър по изкуствен интелект (AI) също предложи европейска забрана за използването на социални медии за лица под 15-годишна възраст.

Няколко закона на ЕС, като Закона за цифровите услуги, Директивата за аудиовизуалните медийни услуги и Общия регламент за защита на данните, включват разпоредби за защита на децата от вредно съдържание и защита на техните данни.

