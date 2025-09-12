Не достигат учителите по български език и математика във Варна и областта

Снимка: Булфото

С всяка следваща година намаляват кандидатите за учители по български език и литература и по математика във Варна и областта. Това съобщи за Радио Варна Ирена Радева, началник на Регионалното управление на образованието. За сметка на този недостиг, трайно се увеличават желаещите да преподават в начален етап на образованието, интерес има и към преподаването по физическо възпитание и спорт.

През тази година се наблюдава и завръщане на младите хора към учителската професия, допълни Радева.

122 са училищата и 102 - детските градини, в които на 15 септември започва новата учебна година в областта. И през 2025/2026 г. се наблюдава увеличаване на частните детски градини в морската столица.

22 училища във Варна от тази учебна година са с нови директори. Три училища - "Добри Чинтулов", "Йордан Йовков" и "Св. св. Кирил и Методий", са в ремонт и учениците им са разпределени в други учебни заведения. Децата от първи до трети клас от ОУ "Йордан Йовков" ще се обучават в храма "Св. Прокопий Варненски", припомни Радева.

Над 56 хиляди деца ще посрещнат първия учебен ден във Варна и областта. Над 600 са децата от Украйна, като бройката всеки ден става все по-голяма, отчете началникът на РУО-Варна.

