Не е Дубай, а новата писта в България: Изсипаха се "Поршета" за милиони

Изумителна гледка в България на най-новата състезателна писта "Лара".

Най-накрая – LARA Racing Circuit! Щастливи сме, че членовете на Porsche Club Bulgaria бяха сред първите, запознали се с новоизграденото, дълго около 4 км съоръжение в близост до Самоков!

"Благодарим на домакините от писта „Лара“, както и на всички членове на клуба за участието! Ще се видим скоро!", посочиха от клуба на собствениците на култовите немски автомобили.

