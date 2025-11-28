Не е констатирано изсичане на големи дървета в "Галата", предстои санитарна сеч

снимка: Община Варна

Не е констатирано премахване на големи дървета на терен в кв "Галата". Заявление за извършване на санитарна сеч на прораснала и паразитна растителност и храсти е получено от фирмата собственик на имот от 175 декара. Проверка на районната администрация не открива нарушения.

Това каза кметът на район "Аспарухово" Ивайло Маринов, цитиран от Радио Варна.

Той подчерта, че големи дървета могат да се премахват само с разрешение на голяма община, но допълни, че и оттам е извършен оглед с дрон през септември и не са установени нередности.

Припомняме, жители на варненския квартал "Галата" организират протест срещу презастрояването в района и изсичането на горски масиви, ключови за екологичния баланс в южната част на града. Събитието ще се проведе от 14 часа на 30 ноември, неделя, на площада в центъра.

