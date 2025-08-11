Не е торнадо, огромен прашен дявол се вдигна край български град

Кадър Метео Балканс

Интересно явление край Шумен.

Заради изгорялата трева и тъмното албедо имаме по-голямо изпарение или по-силни вертикални движения. (Ако си спомняте от часовете по физика, черният цвят се нагрява повече.) Именно тези вертикални движения създават и този огромен прашен дявол близо до Шумен, обясняват от Метео Балканс.

