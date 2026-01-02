Не изхвърляйте късметите от баницата: Лоша поличба е

Булфото

Как да се разделим със старите късмети без да предизвикаме съдбата

Ден след като новогодишната баница е изядена, а празничната еуфория отстъпва място на реалността на 2026 година, мнозина си задават въпроса какво да правят с малките листчета, които обещават здраве, любов или пари. Според българските народни традиции, отношението към "изтегления" късмет е почти толкова важно, колкото и самото му наричане, предаде Дунав мост.

Ритуалът на съхранението

Въпреки че рационалният поглед върху света отхвърля идеята, че парче хартия може да влияе на съдбата, народопсихологията диктува строги правила. Основното поверие гласи, че късметът не бива да се третира като отпадък.

"Демонстративното късане или изхвърляне на късмета в коша за боклук се счита за лош знак, сякаш човек сам се отказва от благополучието си", припомнят етнографи.

Най-разпространената практика, която оцелява и в дигиталната ера, е съхранението на късмета в портфейла. Логиката зад този ритуал е символична – портфейлът е мястото на материалните ценности и добавянето на "магически" компонент там се възприема като гаранция за финансова стабилност през годината. Други популярни места за съхранение са личният тефтер, който символизира работата и плановете, или до домашната икона за вярващите.

Интересен нюанс в традициите е въпросът за унищожаването на късмета, ако човек все пак реши да не го пази. Според старите поверия, ако късметът трябва да "си отиде", това трябва да стане чрез елементите огън и вода.

В някои краища на България се практикува изгаряне на листчето, като се вярва, че димът възнася желанието нагоре, за да се сбъдне. Други традиции обаче категорично забраняват горенето, тълкувайки го като "изпепеляване" на щастието. Трети вариант е пускането на късмета по течаща вода – река или поток, за да "върви по вода" годината.

Макар и да звучат архаично, тези ритуали изпълняват важна психологическа функция. В условията на икономическа динамика и социални промени, "заключването" на късмета в портфейла дава на хората усещане за контрол над непредсказуемото бъдеще. Дали заради традицията или заради скритата надежда, и през 2026 година хиляди българи ще носят смачкани листчета с надпис "Здраве" или "Печалба от тотото" до следващия 31 декември.

