Не излизайте без чадър днес

Днес времето в страната ще бъде облачно с валежи, на повече места и по-значителни в Източна България. Без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде над Югозападна България. Атмосферното налягане още ще се понижи и ще доближи средното за месеца. Вятърът ще бъде слаб, в Дунавската равнина до умерен от изток, в Източна България до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София - около 11, съобщават от НИМХ при БАН.

В планините също ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни в източната част на Стара планина, Странджа и Сакар. Над 1700-1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите части на планините от запад-югозапад, вечерта от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, на 2000 метра - около 2.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са 14-16 градуса. Температурата на морската вода е от 14 градуса в района на Шабла до 18 към Ахтопол. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7,07 ч. и залязва в 17,13 ч. Продължителност на деня: 10,06 ч. Луната в София залязва в 8,19 ч. и изгрява в 17,29 ч. Фаза на Луната: един ден след пълнолуние.

В петък и събота ще преобладава облачно време, на места и с намалена видимост. Ще има и валежи, на повече места и повече по количество в западната половина от страната. Вятърът в петък ще е от изток-североизток, слаб до умерен и температурите ще останат без съществена промяна. В събота вятърът ще се завърти от югоизток и температурите ще се повишат, повече дневните.

