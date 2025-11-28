Не излизайте без чадър днес

Снимка: Пиксабей

Днес ще се задържи облачно. Почти в цялата страна ще вали дъжд. Обилни и продължителни ще са валежите в западните, южните и централните части от страната. На места в Източна България ще вали дъжд, придружен и с гръмотевици. Атмосферното налягане е около и малко по-ниско от средното за месеца. В повечето райони ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в западната половина на Дунавската равнина: 6-7, за София – около 9 градуса.

В планините ще бъде облачно. Билата и върховете ще са обхванати от облаци. Валежите от дъжд ще продължат, а над 1800 метра надморска височина ще вали сняг, по западните дялове на Стара планина – над 1500 метра. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7 градуса, на 2000 метра - около 2.

По Черноморието ще бъде облачно. На места ще има валежи от дъжд, придружени и с гръмотевици. Ще духа до умерен, по Северното Черноморие и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14 и 17 градуса. Температурата на морската вода е от 11 по северното черноморско крайбрежие до 14-16 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7,34 ч. и залязва в 16,55 ч. Продължителност на деня: 9,21 ч. Луната в София изгрява в 13,11 ч. и залязва в 0,36 ч. на 29 ноември. Фаза на Луната: първа четвърт.

В събота валежите в западните райони ще спрат, а в останалата част от страната ще продължат, значителни по количество ще са на места в Източна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили до умерен, с него ще прониква студен въздух. Температурите ще останат почти без дневен ход, от 3-4 градуса на места в Западна България до 14-15 градуса в източните райони.

В неделя валежите навсякъде ще спрат. Облачността ще се разкъсва и бавно ще намалява. Вятърът ще отслабне. Минималните температури ще се понижат още, ще са близки, на места в Западна България и по-ниски от 0 градуса; по-високи ще останат по Черноморието, а дневните ще се задържат почти без промяна.

