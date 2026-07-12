Не казват кой е бащата политик на арестуваната шофьорка след гонка в София

Кадър ИИ, Джемини

Мистерия се заплете с името на бащата на младото момиче, което бе арестувано след гонка с полицията в София.

Първи за случая съобщи Нова тв, но незнайно защо не бе съобщено името на политика, който вероятно е много сериозен властови фактор.

Малко по-късно сайт излезе с информация за политика, но публикуцията бе изтрита малко по-късно.

Не е ясно каква е причината да бъде крита самоличността на задържаната и баща й, защото няма такова изискване.

В автомобила е пътувал и 23-годишен руски гражданин

24-годишна жена е задържана след полицейско преследване и самокатастрофа на Околовръстния път в София. Инцидентът е станал малко след 3:00 часа през нощта, предаде Нова тв.

Шофьорката не се е подчинила на подаден сигнал за спиране.

При проверката тя била тествана с дрегер, който отчел 2,31 промила алкохол в издишания въздух. Подадена е и кръвна проба за химически анализ.

От полицията уточниха, че след телефонен разговор с баща си, който е политическа фигура, младата жена е отказала да подпише документите по случая. В автомобила е пътувал и 23-годишен руски гражданин. Двамата са с леки наранявания.

Адресът, на който двамата са били преди инцидента, е бил посещаван два пъти от полицейски патрули след сигнали за нарушаване на нощната тишина.

Бащата е дългогодишен общински съветник в София.

Редактор "Екип на Петел",

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