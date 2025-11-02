"Не ни виждат, но сме там": Мотористи от цялата страна искат толерантност на пътя

Кадър България он ер

В Бургас мотоклубове от цялата страна се събраха, за да открият с внушително шествие зимния мотосезон и да отправят призив за повече толерантност на пътя и по-малко жертви на пътя.

Под надслов "Преброяване на Дивите Зайци", десетки рокери потеглиха от Пантеона в Морската градина, за да покажат, че мото страстта няма сезон.

На мотошествието можеха да се видят и уникални за България машини.

От Пътната полиция припомнят, че най-честите инциденти с мотористи са заради висока скорост и неовладяване на мощните машини от страна на по-младите мотористи.

"Шофьорите на коли не ни обръщат внимание, не ни виждат на пътя. За сметка на това, ние днес ще искаме да покажем на всички, че още сме на пътя, ще продължаваме да караме и зимата, да ни обръщат внимание, да поглеждат два пъти в огледалото", заяви Георги Въжаров от мото клуб "Sea Brothers", цитиран от България он ер.

"Това е Big Bear, американска фирма, произвеждат се само определени проекти и може би този мотор е единственият в България в това му състояние. Различен е, защото е много спартански, много истински мотор е това", коментира мотористът от Пловдив Николай.

"Органите на МВР призовават винаги за разум, толерантност и да спазват правилата за движението, което е не само в техният интерес, а в интерес на цялото общество", обясни старши инспекторът от ОДМВР-Бургас Константин Вангелов.

