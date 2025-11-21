Не обменяйте левовете преди 2026 година

Булфото

"Активни потребители" разпространиха ключови съвети за защита от измами преди 1 януари 2026 година

С наближаването на датата за присъединяване на България към еврозоната – 1 януари 2026 година, зачестяват опитите за манипулации и измами. От Асоциация "Активни потребители" разпространиха списък с важни препоръки, които да предпазят гражданите от финансови загуби и подвеждащи практики.

Най-сериозното предупреждение на експертите касае подписването на документи. "Не подписвайте никакви анекси към текущи договори или каквото и да е във връзка с въвеждането на еврото," съветват категорично от асоциацията.

Експертите уточняват, че превалутирането на цените и задълженията става автоматично по фиксирания курс и не изисква промяна на договорните условия. Всяка покана за преподписване на договори "заради еврото" може да крие опит за едностранно промяна на условията във вреда на потребителя. Гражданите не трябва да откликват на имейли или съобщения в социалните мрежи, които ги приканват към подобни действия.

Рискове при обмяна на валута

Друг основен акцент в съветите е свързан с наличните средства в левове. Експертите препоръчват да не се бърза с обмяната на пари преди 1 януари 2026 година, тъй като това може да доведе до излишни разходи за курсови разлики и такси.

"Не обменяйте пари извън банките, пощите или обменните бюра, за да избегнете измами," предупреждават от "Активни потребители". Уличната търговия с валута крие огромен риск от получаване на фалшиви банкноти или неточни суми.

Особено внимание трябва да се обърне на възрастните хора, които често стават жертва на измамници, посещаващи домовете им. "Не откликвайте на никакви покани за смяна на пари у дома. Възможно е да ви пласират фалшиви купюри или просто да ви ограбят," допълват специалистите. Ако имате възрастни или трудноподвижни близки, най-сигурният начин е да им помогнете, като смените парите им лично в банков клон.

Валидност на ваучери и марки

Много потребители се притесняват за валидността на различни предплатени услуги. Експертите успокояват, че пощенски марки, лотарийни билети, купони за отстъпка и ваучери за храна или подарък, издадени в левове, ще останат валидни и след въвеждането на еврото. Те ще могат да се използват до изтичане на техния срок или до изчерпване на наличностите.

Практични съвети за пазаруване

За да се избегнат грешки и неудобства в първите дни на 2026 година, от асоциацията дават следния съвет: "Ако имате налични левове през януари 2026 година, е по-добре да ги обмените в банка и да пазарувате в евро, отколкото да ги харчите в магазина." Това ще елиминира риска от грешки при превалутирането на рестото на касата.

При пазаруване и връщане на ресто в евро трябва да се внимава с монетите от 1 и 2 евро, които визуално много приличат на левчетата, и е възможно да стане объркване. По отношение на цените, експертите припомнят, че не са налице икономически условия за резки промени на пазара и съветват хората да не се презапасяват със стоки.

