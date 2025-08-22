Не позволяват на лондончани да си слагат климатици на домовете

Пиксабей

Докато лондончани се опитват да се приспособят към покачващите се температури, някои от по-заможните жители на града откриват, че парите не винаги могат да донесат желаното облекчение.

С температури в някои части на лондонското метро, които наскоро надхвърлиха нивата, считани за допустими за едър рогат добитък, климатичните промени наистина трансформират живота в британската столица, пише на Bloomberg TV Bulgaria. Резултатът е скок в търсенето на климатични инсталации в луксозните домове.

Преди климатикът беше рядка молба, казва Ричард Гил, директор в базираното в Лондон архитектурно бюро Paul Archer Design. Днес обаче приблизително 30% от клиентите му — предимно високодоходни лондончани, включително юристи и финансисти — искат климатик. Но не всички го получават.

Това „не“ е трудно за преглъщане от хора, свикнали с лъскави офиси с контролиран климат, пътувания в чужбина и автомобили, казва Гил в интервю.

За лондончани пречките пред монтажа на климатици у дома са различни. Може да има технически или естетически ограничения за поставяне на външни тела върху стари сгради. А понякога общините просто отхвърлят твърденията за прегряване. Гил разказва за клиент, живеещ в къща от 20-те години в Хайгейт, Северен Лондон, който е поискал разрешение за климатик още през 2022 г. — първата година, в която Обединеното кралство регистрира температури над 40°C. Общината блокирала искането с аргумента, че къщата няма да прегрява.

Клиентът „би възразил“, казва Гил. „Мнозина от моите клиенти ми казват: ‘Разбирам, Ричард, това е проблем на първия свят, но децата ми не могат да спят, а аз работя до късно’.“

Гари Уудуърд, управляващ директор на Airconco — компания от Северен Лондон, казва, че въпреки че е ясно, че имотите в големи части на Лондон вече са „изключително горещи“ през летните месеци, действащите ограничения предотвратяват или забавят монтажа в 30%–40% от жилищата.

В Камдън — севернолондонски боро, което включва богати квартали като Хампстед, Примроуз Хил и Белсайз Парк — на семейство беше отказано разрешение за два климатика по-рано тази година заради опасения от шум и „визуална претрупаност“, показват публични документи, прегледани от Bloomberg. Кандидурата съдържала снимки на термометър, показващи вечерни температури над 25°C в южните спални на дома.

Семейството страдало от „масивен проблем с прегряване в имот, който е труден за охлаждане до безопасни температури“, се казва в доклада, внесен от техния консултант по устройствено планиране. „Основният въпрос на това искане не е удобството, а безопасността на децата на кандидатите.“

Клеър Коутиньо, консервативен „министър в сянка“ по енергетиката, която до 2024 г. отговаряше за енергийната политика на Обединеното кралство, открито критикува действащите регулации, предупреждавайки, че достъпът до климатици се блокира от бюрократи без връзка с реалността.

