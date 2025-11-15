Не пропускайте: Актьорски курс във Варна през най-творческия сезон - есента!

Театър "Нагоре по стълбата", който навърши 18 години, организира за пореден път актьорски курс във Варна . Той отново ще се проведе в "Социалната чайна", която се намира в центъра на морската столица.

Желаещите да се научат на тънкостите в едно от любимите изкуства могат да събират вдъхновение за началото на курса.

Курсът ще се проведе на 18, 19, 20 и 21 ноември от 19 до 22 ч. Записванията и запитванията стават на имейл адрес artdessiegym@hotmail.com.

"Ако искаш да се забавляваш и да научиш повече за себе си и актьорската професия, можеш да го направиш сега. Курсът е предназначен за хора, които винаги са искали да се занимават с театър, но все не са намирали време и смелост за това. За тези, които са открили, че го обичат, вече имат своя професия, но театърът си е останал мечта. За онези, които знаят, че не могат без него. За всички, които искат да се научат да работят в екип, да творят, да се изразяват без притеснение и да се запознаят с нови и интересни хора. Това е вашето място", споделят организаторите.

Те допълват, че играта помага да откриеш себе си и да бъдеш свободен.

Курсът ще се води от актрисата Десислава Чутуркова, която е основател и режисьор на театър "Нагоре по стълбата". Тя е завършила НАТФИЗ, а след това специализира в Atlantic Acting School в Ню Йорк (САЩ).

От 2010 г. Десислава е преподавател в НАТФИЗ. Наскоро гледахме режисьорския й дебют в киното - късометражния филм "Ковачът".

"Този актьорски уъркшоп ще бъде чудесно изживяване за теб и твоите приятели – ще научите много нови неща и ще се забавлявате, както никога до сега", споделя младата актриса.

