Не са добри условията за туризъм по планините днес

Не са добри условията за туризъм по планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е дъждовно, мъгливо, а терените са мокри.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°, предаде БТА.

