Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно, на места с мъгла, а температурите са между 0 и 5 градуса. Във високите части все още има снежна покривка.

В планините облачността ще се увеличава и вплътнява, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Следобед в масивите от Западна България ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен вятър от южната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, на 2000 метра – около 3.

