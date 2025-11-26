Пиксабей

Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК), предаде БТА.

Времето е облачно, мъгливо на места, в района на връх Ботев е ветровито. През деня се очакват превалявания от дъжд, допълниха от ПСС. Във високата част на планините има снежна покривка около 5-10 см.

В планините ще бъде предимно облачно, по билата – мъгливо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си. Валежи от дъжд ще има на места в масивите от Западна България и Родопите, над 2200 метра ще превалява сняг. Ще духа силен, по билата - бурен южен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 4°.

