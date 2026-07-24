Не са открити нарушения на камиона, участвал в зверската катастрофа с четири жертви

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Не са установени нарушения, свързани с изправността на камиона, участвал в катастрофата по пътя Русе - Бяла, сочи проверката на Областния отдел на „Автомобилна администрация“ Русе.

Няма нарушения и с времената за управление и почивка на шофьора, участвал в тежката катастрофа. При инцидента загинаха четирима души, сред тях и дете, съобщи БТВ.

Информацията от тахографа за скоростта на движение на превозното средство в момента на катастрофата ще бъде предоставена на разследващите органи.

Шофьорът притежава категория С+Е от 2004 г., валидна карта за квалификация до 11 май 2032 г. и валидно удостоверение за психологическа годност.

Камионът е сравнително нов, експлоатира се от около една година и към момента на инцидента е пътувал без товар в посока Бяла.

В катастрофата е участвал и пътнически миниван с украински регистрация. В него е пътувало украинско семейство с деца. При жестокия удар са починали дядото и бабата, майката и едно от двете деца. Останалите двама пътници и шофьорът на камиона са откарани в болница.

43-годишният баща и 12-годишно дете са откарани в болница, като са настанени Отделението по хирургия. Състоянието им се наблюдава, не са изключени и хирургични инвервенции.

Шофьорът на камиона не е ранен сериозно.

Редактор "Екип на Петел",

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