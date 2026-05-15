Не се очаква да се стигне до блокиране на граничен преход „Кулата – Промахон“

Не се очаква да се стигне до блокиране на граничен преход „Кулата“, съобщиха за БТА от „Гранична полиция“. По информация на властите протестът ще е изцяло на гръцка територия, а организаторите са уверили, че няма да бъде допуснато блокиране от българска страна.

Фермери и животновъди от региона на Серес в Северна Гърция подготвят протестна акция на граничния пункт „Кулата – Промахон“ на 15 май, съобщи гръцкото регионално издание „Вория“.

Според информация на гръцката медия окончателното решение дали ще има реална блокада на граничния преход ще бъде взето в деня на протеста. Обсъжда се и вариант за символични действия или ограничения само за тежкотоварния трафик.

От Министерството на външните работи предупредиха, че протестът може временно да затрудни движението или да доведе до символично затваряне на отделни пътни участъци в района на пункта. От МВнР препоръчват на гражданите, които пътуват към Гърция, да предвидят повече време за преминаване през прехода „Кулата – Промахон“.

