"Не се втренчвайте в очите ѝ и не бягайте": Експерти съветват как да реагираме при среща с мечка

Срещите с мечки в България в близост до населените места се случват все по-често. Сред основните причини е липсата на храна в горите и прекъснатите миграционни коридори, които ограничават пространството на вида за придвижване, хранене и размножаване.

Най-засегнати са областите Ловеч, Габрово и Смолян, но дори да не живеем в една от тези области, добре е да знаем как да избегнем среща с мечка, как да реагираме при среща и какво да правим, ако видим пострадала мечка. Ето някои съвети от експертите на WWF:



Общи съвети за безопасност

При разходка в гората, особено в някоя от постоянно населените от вида територии – Рила, Пирин, Витоша, Западни Родопи и Средна Стара планина – се движете в група и вдигайте шум. Мечките избягват хората и сами ще се отдалечат, ако ви чуят. Но в никакъв случай не произвеждайте шум с пиратки – те могат да стреснат животното и в уплаха си то да реагира агресивно.

Не ходете със слушалки, за да чуете, ако към вас се приближава животно. И не оставяйте отпадъци или храна след себе си − те сами по себе си могат да привлекат мечките.

Какво да правим и да НЕ правим, ако забележим мечка

Вероятността да бъдете нападнати от мечка е много малка, защото животното по правило избягва хората. Но все пак поведението ви може да е решаващо – както за вас, така и за защитения от закона вид.

Ако мечката не ви е видяла:

Постарайте се да останете незабелязани; не вдигайте шум и не правете резки движения

Не я снимайте

Отстъпете бавно назад; най-добре е да се върнете по пътя, по който сте дошли

Ако мечката ви е видяла:

Запазете спокойствие

Не я приближавайте

Не я снимайте

Не правете резки движения и не вдигайте шум

Ако мечката не реагира на присъствието ви, започнете да говорите тихо и монотонно – един от начините да покажете, че не сте плячка

Ако мечката започне да издава звуци или изглежда агресивна, продължете да говорите тихо

Ако мечката се изправи на задните си крака, тя не е агресивна. Това е опит да получи повече информация чрез обонянието и слуха си. Запазете хладнокръвие

Има случаи, в които мечки „блъфират“ – спускат се към човек и спират в последния момент. Ако това стане, не се паникьосвайте

Не бягайте – за да не бъдете възприети като плячка. Освен това мечката бяга много по-бързо от вас: с до 50 km/h

Не изпускайте мечката от поглед, но и не се втренчвайте в очите ѝ

Отстъпете бавно назад по пътя, по който сте дошли, без да обръщате гръб.

Внимавайте да не се спънете – внезапно движение като падане на земята също може да се възприеме като провокация

Не се качвайте на дърво. Мечката е по-добър катерач от човека. Качването на дърво може да ви остави без вратички за бягство или безопасност

Важно!

Никога не заставайте между мечка и мечета.

Ако видите самичко мече – не се приближавайте. Майката почти винаги е наблизо и би ви възприела като опасност.

Ако мечката ви нападне:

Легнете по корем и покрийте врата си с ръце, за да го предпазите

Разтворете широко краката си, за да е по-трудно мечката да ви обърне по гръб и да нарани меките органи

Останете неподвижни, докато мечката напусне района

Какво да правим, ако видим пострадала мечка или мечка в населено място?

Мечките понякога стават жертва на пътни инциденти; попадат в кладенци; понякога в търсене на храна се заклещват в пластмасови кофи и бидони или падат в незащитени шахти, канали, водохранилища и др. Ако забележите пострадала или мъртва мечка, обадете се на телефон 112. Същото важи ако забележите мечка в населено място: обадете се на 112 или на някоя от отговорните институции: Регионална дирекция по горите, Регионална инспекция по околна среда и води или Дирекция на национален парк – ако случилото се е на територията на национален парк.

И не забравяйте - кафявите мечки не просто търсят храна – те имат нужда от обширни територии, за да я намерят и осигурят оцеляването си. Хранителният ресурс в природата често е разпръснат и сезонен, затова мечките трябва да обхождат големи площи, търсейки разнообразна и достатъчно енергийна храна. Нашето поведение може да определи дали една среща ще завърши безопасно.

„Мечките не слизат сред нас, защото искат да ни нападат — те слизат, защото са принудени от нарушената екосистема, в която живеят. Това е ясен сигнал към нас самите, че начинът, по който управляваме природата, се отразява директно върху живота и сигурността в нашите населени места“, казва Александър Дуцoв, старши експерт „Опазване на видове“ във WWF България.

