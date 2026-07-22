Не тръгвайте по пътя Варна - Златни пясъци

Кадър Виждам те Кат Варна

Поне амфибия ви трябва, за да стигнете от Варна до Златни пясъци.

Пътят е под вода, която на места достига 20 -30 см.

Невиждана от години буря залива в момента града.

Сериозно е и положението на Крайбрежната алея във Варна:

Редактор "Екип на Петел",

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