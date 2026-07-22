Не тръгвайте по пътя Варна - Златни пясъци
22.07.2026 / 15:33 1
Кадър Виждам те Кат Варна
Поне амфибия ви трябва, за да стигнете от Варна до Златни пясъци.
Пътят е под вода, която на места достига 20 -30 см.
Невиждана от години буря залива в момента града.
Сериозно е и положението на Крайбрежната алея във Варна:
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