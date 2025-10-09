Не успяха да съборят Урсула фон дер Лайен, остава председател на ЕК

Снимка: Булфото

Вторият вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен, внесен от групата на Левицата, беше отхвърлен днес от евродепутатите в Страсбург.

"Против" оставката на председателя на ЕК гласуваха 383 евродепутати, "за" бяха 133, а 78 гласуваха с "въздържал се", посочва БТА. За свалянето от поста на Фон дер Лайен, което би довело до оставка на цялата ЕК, беше необходимо мнозинство от 2/3 от подадените гласове.

По-рано днес ЕП отхвърли и вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен от групата "Патриоти за Европа".

От Левицата упрекват Фон дер Лайен заради липсата на навременни и адекватни решения по отношение на ситуацията в ивицата Газа, както и заради сключването на търговски споразумения със САЩ и Меркосур "в ущърб на европейските интереси". Сред мотивите за вота на недоверие се изброяват още "неспособност и нежелание на ЕК да се справи със социалнита и климатична кризи".

По време на дебатите около вота на недоверие, в понеделник лидерката на група на Левицата в Европарламента Манон Обри обвини Фон дер Лайен, че е "съучастник в геноцида в Газа" и че "капитулирала пред Доналд Тръмп", визирайки търговската сделка със САЩ през юли.

В началото на юли Европарламентът с голямо мнозинство отхвърли друг вот на недоверие срещу председателят на ЕК, внесен тогава от крайната десница.

Разглеждането на три вота на недоверие срещу председател на ЕК в рамките само на няколко месеца е безпрецедентно.

Досега ЕП никога не е свалял Еврокомисия с вот на недоверие. Но има един особен случай, датиращ от 1999 г. Преди един предварително изгубен вот тогава, ЕК, ръководена по онова време от Жак Сантер от Люксембург, подаде оставка след публикуването на критичен доклад за тежката ѝ отговорност в афера, свързана с измама.

