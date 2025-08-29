Не взеха решение дали да започне ваксинация на овцете заради шарката

Пиксабей

Централният епизоотичен съвет не прие решение дали да започне ваксинация на овцете заради шарката. Преди окончателното решение ще бъдат проведени информационни срещи с фермерите в областите Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Пазарджик.

Целта е хората да бъдат наясно с икономическите и търговските последствия при ваксинация или при отказ от нея, каза пред БНР съпредседателят на Националната овцевъдна асоциация Симеон Караколев, участник в епизоотичния съвет:

"Това, което има като нагласа от страна на Министерството на земеделието, е да се приложи кръгова ваксинация. Но тук е много важно да се знае и това трябва да бъде комуникирано със стопаните, че не е който иска - ваксинира, които не иска - не ваксинира. Ако се премине към ваксинация, трябва наистина да се премине към ваксинация от всички фермери във въпросните зони".

Според бранша информационните срещи трябва да приключат до средата на следващата седмица.

