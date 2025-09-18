Небесни спектакли са се случили в нощта в неделя

кадър: APOD Podcast, youtube

Небесни спектакли предизвика неочаквана силна (G3) геомагнитна буря чрез "тайна” островна коронална дупка. Пикът е бил в нощта в неделя (14-15 септември).

Физикът по космическо време Тамита Сков обясни в последната си прогноза за северното сияние в YouTube, че истинският виновник не са били големите изригвания, които всички наблюдаваха, а нещо скрито на пръв поглед.

"Източникът на голямата слънчева буря се дължи на тази коронална дупка, която е наистина забележителна по редица причини“, каза Сков.

Фино, но влиятелно магнитно изкривяване

В средата на короналната дупка се появи "остров“ с положителна полярност, предава megavselena.bg.

"Тази положителна полярност в крайна сметка ни донесе около 6 часа наистина интензивни бури“, обясни Сков.

Само няколко дни по-рано синоптиците предупредиха за възможни геомагнитни бури от ниво G1 (слаби) до G2 (умерени) от същата коронална дупка с форма на пеперуда.

Но когато слънчевият вятър пристигна, скритият остров с полярност превърна това, което се очакваше да бъде умерено събитие, в пълна слънчева буря от ниво G3, изненадвайки учените и зарадвайки наблюдателите на небето по целия свят.

