Небето се отвори на Никулден

Кадър Фб

Точно на Никулден ново бедствие.

Къмпинг Арапя е наводнен зареди валежите по Южното Черноморие, съобщи Метео Балканс.

В района на Странджа и село Изгрев са се излели около 130 литра дъжд на квадратен метър

Интензивните валежи в Бургаско предизвикаха наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево. Това съобщават от Община Царево на Facebook страницата си. В района на Странджа и село Изгрев са се излели около 130 литра дъжд на квадратен метър, предаде Нова тв.

Наводнени са предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи, а пътят за се Лозенец е проходим, посочват местните власти.

Временно затворен е републиканският път за село Варвара заради голямо количество вода на пътното платно, което се стича от извън урбанизирани територии. Наводнен е пътят зад вилно селище "Лозенец".

Дъждът намалява, реките и деретата са проводими и водата се изтича нормално, посочват от общината.

