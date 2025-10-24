Неделчо и Туджаров: „Игри на волята” щяха да убият Дечо, но не им пука

кадри YouTube /„Надкаст”,Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Експертите по българските риалитата Неделчо и Туджаров директно заявиха в предаването си в YouTube „Надкаст”, че здравето и живота на участник в „Игри на волята” е било застрашено от продукцията. По техни думи, музикантът Дечо, който влезе последен в основната игра, е можел да получи инфаркт заради това, че е трябвало да се състезава з 15-килограмова жилетка, защото съперниците му са жени. Те отбелязаха също, че явно на продукцията изобщо не им пука за такива неща.

„Той си ги носи тези 15 кг, това е първият човек с 30-килограмова жилетка”, коментира Неделчо.

Той и Туджаров споделиха, че много се радват за успеха на музиканта, но не са сигурни дали ще се развие в племената. Анализаторите подозират, че той ще има важна роля при разпадането на племената, което предстои.

