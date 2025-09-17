Недко от Плевен се размина на косъм с 50 000 лева в "Сделка или не"

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Недко Лачев от Плевен спечели 8500 лева от "Сделка или не".

Той бе един от най-дълго участващите играчи в шоуто, като бе известен с това, че в неговите кутии почти винаги имаше ниски суми.

Недко излезе с кутия №7. Отново, заради 20-ия юбилей на предаването сума от 100 лева бе заменена с 20 000 лева, така че големите пари бяха повече.

Недко отказа няколко оферти от банкера. Той каза "Няма сделка" на предложения от 3000 лева, 3500, 4000, 5000, 7000, но на 8500 лева се съгласи.

Причината бе, че в играта все още стоеше едната стотинка. Той, за да не рискува, че е в неговата кутия, се съгласи на офертата.

Веднага след края на официалната игра, той видя, че едната стотинка не е била при него. Ако бе продължил смело, вместо с 8500 лева, щеше да си тръгне с 50 000 лева.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!