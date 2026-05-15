Недостиг на чартъри и кадрова криза: Какъв сезон очакват варненските хотелиери

Туристическият бранш по Черноморието очаква летен сезон 2026 да премине в условия на засилена конкуренция и продължаващи предизвикателства, свързани с чартърните полети, ценовият натиск и недостига на кадри. От сектора посочиха, че въпреки предизвикателствата – включително геополитическата обстановка и ценовия натиск - записванията вървят в рамките на очакваното и засега няма сериозни откази.

Стоян Маринов, съпредседател на Варненската туристическа камара, заяви, че сезонът започва без резки отклонения: „Записванията вървят нормално, така както бяха и миналата година. Въпреки проблемите се справяме, хотелиерите се справят. Не можем да говорим за анулации в резултат на тази скъпотия, която не е само в България.“

Той коментира и промените при въздушния трафик, като подчерта, че част от липсващите чартъри се компенсират от нискотарифни превозвачи:

„Много от нискотарифните компании увеличиха своите полети към летище Варна и летище Бургас, и по този начин ще заместят липсата на достатъчно чартърни полети“, добави още Маринов.

По думите му се очаква частичен спад при германския пазар заради отпадане на част от чартърните програми, но той ще бъде компенсиран от редовни линии.

А Станислав Стоянов от съюза на хотелиерите в „Златни пясъци“ посочи, че ценовата политика остава балансирана въпреки инфлационния натиск.

„Хотелиерите правят всичко възможно да няма поскъпване. Ако има нещо, то е минимално, в рамките на разумното, предвид галопиращата инфлация и цени, които имаме“, заяви той.

Стоянов подчерта, че целта на бранша е запазване на конкурентоспособността, за да може да продължим да развиваме туризма и да не губим туристи. А по отношение на кадрите в сектора Стоянов беше категоричен, че проблемът се задълбочава:

„Това е проблем, който датира вече много отдавна, може би десетилетия. За съжаление, почти няма никакво развитие.“

И допълни, че ограниченията при наемането на работници от трети страни допълнително усложняват ситуацията: „Цените се вдигнаха и съответно излиза по-скъпо за работодателите да наемат работници от трети страни.“

В заключение представителите на бранша изразиха надежда, че въпреки трудностите българското Черноморие ще запази позициите си на регионалния туристически пазар и отново призоваха туристите да изберат страната за лятната си почивка.

