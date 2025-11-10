Недостиг на гориво: Дизелът поскъпна с 6 стотинки, бензинът с 2

Кадър Нова

Дизелът поскъпна с 6 стотинки, бензинът с 2

Европейската комисия (ЕК) е в контакт с държавите, които може да бъдат засегнати от санкциите на САЩ срещу „Лукойл“, включително и България. Това заяви говорителката на Комисията Ариана Подеста (Arianna Podestà).

Според нея всички трансакции, свързани с продажбата на „Лукойл", трябва да бъдат съобразени със задълженията по санкциите. От Комисията допълват, че предстоят най-тежките седмици заради началото на отоплителния сезон.

Междувременно цените на петрола скочиха на международните пазари. Днес барел сорт "Брент" достигна 64.15 долара, а "Урал" – 64.83 долара. В резултат на това и у нас на колонките започна плавно покачване, информира NOVA.

Какви са цените в България

Според данните за средните стойности на горивата към 10 ноември:

Дизел: 2,47 лв./л

Бензин А-95: 2,41 лв./л

Пропан бутан: 1,11 лв./л

Метан: 2,19 лв./кг

В сравнение с миналата седмица се отчита леко поскъпване при повечето горива. Дизелът е поскъпнал с 0,06 лева на литър, а бензин А-95 – с 0,02 лева на литър. Метанът е поскъпнал с 0,01 лева, докато цената на пропан бутана остава без промяна.

Мненията на шофьорите за скока на цените са полярни – според едни драстичен скок не се усеща, а други са категорични, че вдигането на цените е осезаемо.

Мнението на експертите

Според Димитър Хаджидимитров от Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, покачването е очаквано.

"В момента това е едно стандартно покачване при създалата се ситуация. Дизелът поскъпва с около 10,12 стотинки на колонка, бензинът – с около 4,5 стотинки”, обясни той.

Поскъпването на дизела в момента е следствие основно на недостиг на гориво в страните, които захранват Европа, коментира енергийният експерт Мартин Владимиров.

"Има лек недостиг на дизела на средиземноморската борса за горива в страни от Африка, които захранват европейския континент. Част от вноса, който е възможен в Гърция, в България, в Румъния отпада и оттам се вдигат и цените”, каза Владимиров.

Въпреки че ръстът на цените на горивата не е значителен, за собствениците на малки бензиностанции разликата в между покупка и продажба е значителна. Според тях повишението е много голямо, но се надяват, че цените на пазара ще се балансират.

