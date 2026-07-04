Недостиг на работна ръка за 63 професии в Кипър

Пиксабей

Кипър е изправен пред недостиг на работна ръка в 63 професии, като най-засегнати са секторите на здравеопазването, цифровите технологии, строителството и туризма, се посочва в обявения годишен доклад на Европейската мрежа от публични и частни служби по заетостта /EURES/. Той призовава за по-силна мобилност на работещите в рамките на ЕС.

Силно ориентираната към туризма икономика на Кипър и приоритетите й за развитие на технологиите и зеления преход срещат сериозен проблем с осигуряването на работна сила, обобщава европейският доклад, предаде БНР.



Най-голям недостиг се наблюдава в много широк спектър на професии - медицински сестри и акушерки, специалисти по информационни и комуникационни технологии, сервитьори и шофьори на автобуси. Търсят се хора за технически длъжности във всички строителни специалности и в различни сектори на услугите, за работа в търговията, хотелите и селското стопанство.



На европейско ниво проучването поставя особен акцент върху недостига в секторите на здравеопазването и социалните грижи, които са силно засегнати поради застаряването на населението и нарастващото търсене на здравни услуги.



Сред препоръките в доклада е да се опрости признаването на квалификациите и да се намалят административните бариери на европейския трудов пазар, за да се насърчи по-засиленото движение на работници между странитечленки.

Редактор "Екип на Петел",

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