Снимка: Пиксабей

Недостигът на жилища в Германия е достигнал рекордно равнище и засега не се очаква подобрение. Това сочи ново проучване на Института „Пестел“ (Pestel Institut), представено в Берлин и цитирано от списание „Шпигел“.

Според оценките на института до края на 2024 г. в страната вече са липсвали около 1,4 млн. жилища. В близките години ситуацията няма да се промени съществено, тъй като се очаква годишно да бъдат изграждани едва около 200 000 нови жилища – приблизително наполовина от реалните потребности. По данни от анализа недостигът вече се превръща в сериозна спирачка за икономическото развитие.

„Решаването на социалния въпрос на нашето време, както обичат да се изразяват политиците, е и необходима предпоставка за икономическо съживяване на страната“, заяви главният икономист на института Матиас Гюнтер. По думите му, най-силно засегнати са младите хора до 25 години, възрастните и хората с увреждания, чиито доходи не позволяват да посрещнат нарастващите наеми, пише novini.bg. Гюнтер прогнозира, че проблемът ще се задълбочава и през следващите години.

Проучването е възложено от Алианса за социално жилищно строителство, в който участват Германският съюз на наемателите, синдикатът „И Ге Бау“ (IG Bau) и други браншови организации. Те настояват за пакт между федералното правителство и провинциите за ускорено жилищно строителство, с акцент върху социалните жилища. Според президента на Асоциацията на наемателите Мелани Вебер-Мориц в следващите години ще са необходими най-малко два милиона социални жилища.

Регионалните различия са значителни. В абсолютни стойности най-голям недостиг се отчита в Северен Рейн-Вестфалия – около 376 000 жилища, и в Бавария – 233 000 жилища. Като цяло проблемът е по-остър в западните федерални провинции, докато в източната част на страната предлагането е сравнително по-добро, което според „Пестел“ се дължи на по-силната общинска и кооперативна жилищна политика.

Анализът показва още, че въпреки наличието на голям брой празни жилища, основно в селските райони, тяхното повторно въвеждане на пазара не може да компенсира недостига в големите градове. „Основният проблем не е миграцията, а недостигът на жилища“, казва Янина Бесених от „Каритас“ (Caritas), като предупреди, че цели групи от населението вече са изтласкани от жилищния пазар. „Всъщност основният проблем в нашето общество не е миграцията, а недостигът на жилища“, обобщава тя.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!