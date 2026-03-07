Недоволни от високите сметки за ток блокираха границата при Силистра
Кадри bTV
Бунтът срещу високите сметки за ток продължава. Недоволни блокираха границата при Силистра.
Хората поискаха проверки на отчетността на електромерите и методиката за формиране на сметките и напомниха, че в селища като Айдемир и Калипетрово електричеството спира често или напрежението пада, а това поврежда електроуредите им, предава bTV.
Настояха за проверки от енергийния регулатор и за независима експертиза. Обмислят и колективен съдебен иск.
В почивния ден от bTV потърсиха и позицията на енергото, но засега - без резултат.
