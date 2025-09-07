Недоволни заради водната криза в Плевенско блокираха пътя София - Русе

Снимки: Булфото

Пътят София - Русе между Ясен и Долни Дъбник беше блокиран. Протестиращите пристигнаха с автошествие, тръгнало от парк "Кайлъка" в Плевен, което премина по централните улици по града, предаде БНР.

Блокиран беше и пътят към село Крушовица, така, че водачите, които преминават по този маршрут, да нямат алтернативни варианти.

Хората носят знамена, а посланието на днешния протест е: "Довиждане! Ще ви идваме на свиждане!" Това е обръщение към управляващите, които все още не са предприели кой знае колко адекватни мерки за решаване на водната криза в Плевен.

Бедственото положение в Плевен и още 14 населени места в региона беше удължено до 1 октомври, тъй като хората тук все още са на драстичен воден режим.

Протестът от главния път София - Русе ще се прехвърли по-късно и пред сградата на общината в Плевен.

