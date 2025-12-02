Недоволство заради лиспа на улици и проблеми с водоснабдяването във Варненско

кадър: БНТ

Живеещите във варненското село Долище се изпратили подписка до община Аксаково с конкретни искания за подобряване на инфраструктурата на населеното място. Те се надяват, че в новия бюджет на общината ще бъдат отделени средства за асфалтиране на улици в селото и осигуряване на нормално водоподаване.

Над 250 подписа са събрали жителите на селото във връзка с предстоящото приемане на бюджета на община Аксаково за следващата година. Като основен проблем жителите определят лошата инфраструктура на улиците вътре в самото село.

"Решихме да бъдем конструктивни и да внесем искане-предложение при изготовянето на бюджета на общината за предвиждане на бюджет за изграждане на инфраструктура основно, защото смятаме, че общинската администрация е доста пасивна в последните години и в селото може лесно да се забележи, че не се инвестира достатъчно в инфраструктура. Както отбелязахте, през летните месеци има проблеми с безводие, а ние смятаме, че в околността, където се намираме, има достатъчно вода, просто тя трябва да бъде управлявана правилно.", каза в ефира на БНТ Кирил Меджеделиев.

"Бих искала да кажа все пак, че общинска администрация полага, според мен, достатъчно усилия, за да изглеждат всички населени места на територията на общината, които са 23, с различен по брой население, със сравнително добра инфраструктура. Цялата ни мрежа е над 300 км. улична и пътна, така че с бюджета, с който ние разполагаме, няма как да осигуриме веднага и навсякъде ресурса за ремонт или за възстановяване на уличните настилки. Действително, имаме изработен проект за три улици в село Долище, който имаме и разрешение за строеж, разбира се, но чакаме финансиране. Вече втора година подаваме документи към междуведомствената комисия. Надяваме се тази или в началото на следващата година все пак това финансиране да бъде осигурено, тъй като само с общински средства не можем да постигнем кой знае какво. Все пак жителите на Долище би следвало да отбележат, че само преди две години беше изцяло обновен пътят, довеждащ до селото - около 5 км, което е една значителна инвестиция за нашите мащаби. Според нас проблемът, който в момента трябва да решим и който ни предстои като основна задача, приоритетна пред ръководството на общината е водоснабдяването на селото, защото водоснабдителната мрежа, довеждащата и вътрешната е действително остаряла. Необходимо е задължително да се подмени цялата мрежа, с която ние с ръководството на ВИК правим регулярни срещи, сме се разбрали да се включи както в техния бизнес план за довеждаща инфраструктура, така и за вътрешната мрежа, която ще е наш ангажимент през следващите три години.", посочи Красимира Дянкова - зам.-кмет на Община Аксаково.

