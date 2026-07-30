Недоволството сред родните земеделци расте: Искаме малко да се намали вносът

Стопкадър бТВ

Недоволството сред родните земеделци расте. Поредни зеленчукопроизводители се заканват да не берат продукцията си заради ниски изкупни цени и липса на пазар.

Производителите на патладжан от Хасковско се оплакват, че продукцията им стои по полето заради ниска цена. Няма търсене и за чушките, чиято беритба започва до дни.

Производителите на корнишони, които преди дни излязоха на протест и блокираха пътя за Маказа заради ниски изкупни цени, отново заплашват с пътни блокади. Напрежение има и сред производителите на дини в района на Любимец.

„Обявиха една цена сега за патладжана – 20 евроцента. Ние се чудим дали да го берем, дали да го оставим по нивите. То няма смисъл да го берем на 20 евроцента – нито превоза можем да платим, нито на работна ръка ще има нужда да платим“, казва Редван Фейзула, земеделски производител.

„Искаме малко да се намали вносът“, допълва Златко Латунов.

В предаването „Тази сутрин“ bTV земеделският министър обеща засилен контрол на нерегламентирания внос. Още от понеделник екипи на Агенцията по храните застават на всички гранични пунктове, като целта е да се спре продукцията, която влиза у нас без документи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!