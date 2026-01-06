Недялко Недялков: Продаваме в евро против волята ни, чакаме лева да се върне
Кадър Фб
"ПРОДАВАМЕ В ЕВРО, въпреки волята ни. Чакаме левът да се върне!", пише журналистът Недялко Недялков
Лично окачих днес тази табела на входа на книжарницата ни "Милениум" в София, ул. "Шишман" 18, посочва той
Приятели, ако имате търговски обекти и се чувствате обидени, омерзени и притеснени за бизнеса си като нас, можете да последвате примера ни.
Бойкот на шиткойна на урсулите и Бойко Борисов!
Истината е, че системата се задъхва, кашата е пълна, банките и пощите нямат наличности в евро, а хората масово се разплащат в левове.
България ще е лобното място на еврозоната, гаранция!
Очаквайте плана на "Фронт за лева”, очаквайте алтернативата, споделяйте видеото!", казва той.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!