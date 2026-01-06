реклама

Недялко Недялков: Продаваме в евро против волята ни, чакаме лева да се върне

06.01.2026 / 19:35 2

Кадър Фб

"ПРОДАВАМЕ В ЕВРО, въпреки волята ни. Чакаме левът да се върне!", пише журналистът Недялко Недялков

Лично окачих днес тази табела на входа на книжарницата ни "Милениум" в София, ул. "Шишман" 18, посочва той

Приятели, ако имате търговски обекти и се чувствате обидени, омерзени и притеснени за бизнеса си като нас, можете да последвате примера ни.

Бойкот на шиткойна на урсулите и Бойко Борисов!

Истината е, че системата се задъхва, кашата е пълна, банките и пощите нямат наличности в евро, а хората масово се разплащат в левове.

България ще е лобното място на еврозоната, гаранция!

Очаквайте плана на "Фронт за лева”, очаквайте алтернативата, споделяйте видеото!", казва той.

 

MrBean (преди 8 минути)
Рейтинг: 202121 | Одобрение: -1629
Колко много държави ни завиждат за силното евро...
robotron2000 (преди 10 минути)
Рейтинг: 54510 | Одобрение: 1745
туй звучи като вица пия ама с голямо неудоволствие! левът беше привързан към шиткойнта :wassat: другари нали европе ще рухнет! тогава от какво се притеснявате! слагайте табелите как чакате левът да се върне и не занимавайте хората с простотиите си. 

