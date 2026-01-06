Недялко Недялков: Продаваме в евро против волята ни, чакаме лева да се върне

Кадър Фб

"ПРОДАВАМЕ В ЕВРО, въпреки волята ни. Чакаме левът да се върне!", пише журналистът Недялко Недялков

Лично окачих днес тази табела на входа на книжарницата ни "Милениум" в София, ул. "Шишман" 18, посочва той

Приятели, ако имате търговски обекти и се чувствате обидени, омерзени и притеснени за бизнеса си като нас, можете да последвате примера ни.

Бойкот на шиткойна на урсулите и Бойко Борисов!

Истината е, че системата се задъхва, кашата е пълна, банките и пощите нямат наличности в евро, а хората масово се разплащат в левове.

България ще е лобното място на еврозоната, гаранция!

Очаквайте плана на "Фронт за лева”, очаквайте алтернативата, споделяйте видеото!", казва той.

