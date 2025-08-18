Недялко Недялков и Страхил Ангелов: Левът остава

Кадър ФБ

Днес столицата осъмна с мегабордове, бордове и спирки, брандирани с надписа „Режимът си отива – левът остава!“, поставени от инициативата „Фронт за лева“.

Според организаторите Недялко Недялков и Страхил Ангелов, кампанията ще продължи цял месец и цели да подгрее големия протест за оставка на правителството, насрочен за 13 септември от 16:00 ч. в Триъгълника на властта.

„Споделяйте, разказвайте, зовете – цензурата е чудовищна. Това е само началото, властта да чака неочакваното!“, призовават организаторите.

Инициативата подчертава, че българският лев остава единствената парична валута в страната, като организаторите отхвърлят въвеждането на еврото.

„Всеки нов кабинет може да поиска отлагане на еврозоната от 1 януари. Битката тепърва започва“, посочват те.

Недялков и Ангелов насърчават гражданите да се снимат пред бордовете и да споделят изображенията в социалните мрежи. Кампанията е финансирана лично от авторите на инициативата, уточняват те.

