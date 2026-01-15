Недялко Недялков ще извежда България от ЕС

Кадър Фб

На 1 февруари 2026 г., в неделя, от 16:00 часа, в зала 3 на НДК, ще се проведе учредяването на национално движение за излизане на България от Европейския съюз и еврозоната. Инициативата, озаглавена „Bulexit (БГизход), връщане на лева и суверенитета, неутралитет!“, цели да започне битка за възстановяване на националния суверенитет и запазване на българския лев, предаде Евроком.

Основните стъпки за създаването на движението ще бъдат разписани по закон, като присъстващите ще могат да подпишат учредителната декларация и да станат част от този процес.

„Елате да учредим заедно национално движение, което ще води България към по-силна и независима бъдещност“, призовава публикацията в социалните мрежи.

Акцията има за цел да създаде революция в идеологическата и ценностна ориентация на страната към консерватизъм и национализъм.

Организаторите заявяват, че България трябва да започне борба на три фронта – граждански, политически и изборен – за възстановяване на националния суверенитет. Те посочват, че „Фронт за лева“ и „23 септември“ са готови да водят тази битка, но тя ще бъде успешна единствено с широка обществена подкрепа.

„Ние не сме политици, ние сме хора на действието!“ – подчертава Недялко Недялков, един от основните инициатори.

По думите му, след успеха на Брекзит, България също може да извърши своето излизане от Европейския съюз и да върне суверенитета си.

Те призовават всички, независимо от партийна принадлежност, да се присъединят към този исторически момент. Според тях обединените усилия ще осигурят успех на делото, което се състои в защита на българския лев и националните интереси.

Междувременно, в контекста на предстоящото събитие, организаторите акцентират, че движението ще набляга на важността на националната стратегия, националната доктрина и националния идеал.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!