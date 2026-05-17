Недялко Недялков за Дара и Евровизия: Сатанински "Ален мак", не ви ща наградите

Недялко Недялков, който е поставил за своя цел да извади България от ЕС написа впечатляващ коментар за историческия успех на Дара на Евровизия:

"УСПЕХЪТ на всеки млад и талантлив човек ме радва, трогва.

Да е живо и здраво момичето, готино е, но победата на Дара на този сатанински "Ален Мак" за евроджендъри ми е като Оскара за Христо Грозев и Букъра за Гошо Господинов.

А, и като номинацията за Оскар на Мара Бакалова, която "изгря" с една дамска превръзка във филм против Тръмп.

Все експликации на съвременното българско "ангажирано изкуство".

"Евровизия", оскари, букъри са еднакъв потрес на розово-либерасткия арт и победилия евроатлантизъм/интернационализъм/глобализъм/троцкизъм/мултикултурализъм.

"Евровизия" изгря с АББА и умря с Кончита Вурст, това е положението. В момента реанимираме труп.

За морала и двойните стандарти на тези типове е илюстративно, че банват Русия, а пускат Израел - какво да говорим повече?!

Триумфът на "Евровизия" е остатъчна, дребна файдица от приема ни в еврозоната.

Един вид, благодарност. Политика.

И подтекст - ето ви ползите от клуба на богатите, успелите...

Да ви имам "ползите". С това ли ще ни минете, йезуити? По-добре ни върнете старите цени...

Като няма хляб, яжте пасти!

Някой съмнява ли се, че, както всичко друго в "Европа", и тук побеждава конюнктурата? Танто за кукуригу? "Куку"-то в случая е съвсем буквално...

Мен инфантилно-патриотарската еуфория в социалните мрежи не ме топли. Досадна ми е, като всеки предозиран тренд.

Ако в навечерието на 24 май интелигенцията са Дара, Гошо Букъра, Бакалова, Христо Грозев и Рене Карабаш - не ви ща наградите, не ви ща признанието! Дръжте си ги в централата на ДБ при Ивайло Мирчев!

Какво да се прави, одъртях, от друго време идвам, с друга стилистика съм закърмен, с други личности се гордея, помня Паша Христова, Невена Коканова, Стефан Данаилов, Тодор Колев, Емил Димитров, Рангел Вълчанов, Методи Андонов, "Една българска роза", "Козият рог", "Време разделно"...трудно ми е сега да си кривя душата и да викам "Българи, юнаци!"...

Дара не ми пречи, напротив, радва ме. Дано пробие още по-нагоре, но и дано е достатъчно интелигентна и чувствителна, за да съзнава, че успехът й не е просто естетически, но и политико-идеологически. А политиката е най-мръсната работа, особено съотнесена към изкуството."

