Недялко Йорданов: Малко време ми остава

Кадър БТВ

Поетът Недялко Йорданов написа поредното си стихотворение и сподели мислите си:

Скъпи приятели, свикнах да бъда абсолютно откровен с вас, дори с риск да се повтарям в своите емоции и размисли за смисъла на живота и неговия край. Стихотворението, което ще прочетете, е написано в състояние на примирение с възрастта и малкото време, което ми остава. И все пак слава богу, дори тогава не съм си позволил да се примиря и да се предам на безразличието и преставането да пиша. Така е и до сега, затова се осмелявам да ви поканя на моя моноспектакъл в театър „Сълза и смях“ на 29 декември. Ще се опитам да бъда съвършено нов на сцената. Предполагам, че вече може да се вземат билети.

ВИК

Какво отчайващо нехайство... Отиде си и този ден.

И нищо... Глупав и изчерпан... От себе си съм отвратен.

Не ми се пише... Няма смисъл... И кой ли ще го прочете...

Какво съм вече: детски старец... или пък старческо дете...

О, господи! Несправедлив си! Не се боя... не ме е страх...

Отдавна вече ми е време... Все пак достатъчно живях...

Все пак една любов изпитах... И два живота подарих...

Все пак достатъчно написах... Но нищичко не промених...

Тук вече няма нищо ново... И скучно е... И всичко знам...

Дори ме мъчи нетърпение... Какво е Там... какво е Там...

Но пак... но все пак... И внезапно... Но как?.. Но въпреки това

един досаден бръмбар бръмва във летаргичната глава.

В ушите... През носа... И хвръква... И аз след него – сляп и глух...

И си възвръщам постепенно и зрение, и вкус, и слух...

Илюзия... Нали?.. Но нека... Макар и кратка... И за миг.

Но нека чуят за последно отново младия ми вик...

Във въздуха... И да остане... Такъв... Тотално замразен...

И някой... Може би... не зная... Ще го открие някой ден...

8 януари 2014

