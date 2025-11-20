Недялко Йорданов: Малко време ми остава
Поетът Недялко Йорданов написа поредното си стихотворение и сподели мислите си:
Скъпи приятели, свикнах да бъда абсолютно откровен с вас, дори с риск да се повтарям в своите емоции и размисли за смисъла на живота и неговия край. Стихотворението, което ще прочетете, е написано в състояние на примирение с възрастта и малкото време, което ми остава. И все пак слава богу, дори тогава не съм си позволил да се примиря и да се предам на безразличието и преставането да пиша. Така е и до сега, затова се осмелявам да ви поканя на моя моноспектакъл в театър „Сълза и смях“ на 29 декември. Ще се опитам да бъда съвършено нов на сцената. Предполагам, че вече може да се вземат билети.
ВИК
Какво отчайващо нехайство... Отиде си и този ден.
И нищо... Глупав и изчерпан... От себе си съм отвратен.
Не ми се пише... Няма смисъл... И кой ли ще го прочете...
Какво съм вече: детски старец... или пък старческо дете...
О, господи! Несправедлив си! Не се боя... не ме е страх...
Отдавна вече ми е време... Все пак достатъчно живях...
Все пак една любов изпитах... И два живота подарих...
Все пак достатъчно написах... Но нищичко не промених...
Тук вече няма нищо ново... И скучно е... И всичко знам...
Дори ме мъчи нетърпение... Какво е Там... какво е Там...
Но пак... но все пак... И внезапно... Но как?.. Но въпреки това
един досаден бръмбар бръмва във летаргичната глава.
В ушите... През носа... И хвръква... И аз след него – сляп и глух...
И си възвръщам постепенно и зрение, и вкус, и слух...
Илюзия... Нали?.. Но нека... Макар и кратка... И за миг.
Но нека чуят за последно отново младия ми вик...
Във въздуха... И да остане... Такъв... Тотално замразен...
И някой... Може би... не зная... Ще го открие някой ден...
8 януари 2014
