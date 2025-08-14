"Неизправни спирачки": Полицията с подробности за тежкият инцидент в Слънчев бряг

Булфото

Петима души, сред които три деца, са откарани в бургаска болница, след пътен инцидент в курортния комплекс "Слънчев бряг", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. От пресцентъра на Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас казаха, че в отделението по реанимация са настанени малко дете и жена. Състоянието на останалите пациенти се уточнява.

Те са били блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем. Управлявал го е младеж на 18 години. По данни на МВР инцидентът е станал около 14:00 часа, на алея между хотелите "Олимп" и "Мелия", предаде БТА.

Пред пристигналите на място полицаи водачът е обяснил, че превозното средство е било с неизправни спирачки - нещо, което установил непосредствено след наемането му.

С цел избягване на сблъсъка с насрещно движещ се автомобил той се отклонява вдясно и качвайки се на тротоара блъска няколко пешеходци - 35-годишни съпрузи от Пловдив, заедно с четиригодишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на шест и 12 години. Ударен е и 49-годишен служител от хотел "Мелия".

Водачът е тестван за употребата на алкохол или наркотици, като и двата теста са отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

