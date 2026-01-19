Нели Елея по БТВ: Пред вас вече не е Нели Хаджийска

кадър bTV

редактор Веселин Златков

„Пред вас вече не стои Нели Хаджийска, а Нели Елея”, това каза в „Преди обед” водещата на легендарното предаване „Търси се”. Тя се завърна в ефира на bTV като автор на подкаст, в който водещите теми са свързани с духовното и астрологията.

Нели обясни, че в периода след напускането на телевизията е преживяла огромна трансформация и вече не е същата личност. Тя е променила драстично живота си, като по думите ѝ е спряла да се определя от външното.

„Не съм изоставила цялата суета, жената в мен е жива”, подчерта Нели Елея.

Тя каза също, че за нея любовта в момента е предимно вътрешното усещане, но я залива отвсякъде. Все още обаче няма конкретен мъж, който да олицетворява това чувство в живота на духовно преродената Нели Хаджийска.

