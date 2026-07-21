Нели Неделчева: Заплатите във Фонд „Култура“ остават под средните за София

Кадър БНТ

Заплатите на служителите в Национален фонд „Култура“ и към момента са под средните за София. Това заяви изпълнителният директор на фонда Нели Наделчева в ефира на БНТ.

Повод за коментара ѝ е одитът на Сметната палата, който установи редица нарушения в дейността на Национален фонд „Култура“ за периода 2021–2023 г. Сред констатациите са неправомерни разходи за работно облекло, пропуски при управлението на проекти и слабости в системите за контрол.

По думите на Наделчева одитният доклад е бил връчен на ръководството на фонда през април и обхваща период, през който институцията е била управлявана от трима различни изпълнителни директори, пише novini.bg.

„Процедурата е такава – докладът се връчва на настоящия изпълнителен директор, както и на предишните ръководители, които разполагат с 14-дневен срок за коментари и възражения“, обясни тя.

Сред най-коментираните изводи в одита са разходите за работно облекло, включващи туристически обувки, рокли, чанти, клинове и други артикули.

„Категорично това не е начинът да се компенсират ниските възнаграждения. Средствата са предназначени за работно и представително облекло и не е следвало подобни разходи да бъдат одобрявани“, подчерта Наделчева.

Тя уточни още, че споменатите в доклада над 600 000 лева за възнаграждения не представляват заплати на служители, а средства, изплатени на оценителни комисии и външни експерти.

„Заплатите на служителите във Фонд „Култура“ и в момента са под средните за София. Работя за това да бъдат повишени“, заяви изпълнителният директор.

Одитът отправя критики и към начина, по който са оценявани проектите. Според Наделчева е необходимо процедурата по кандидатстване да бъде облекчена, така че по-голям акцент да се поставя върху качеството на проектите, без да се пренебрегва административната им изрядност.

Тя посочи още, че след извършените проверки вече са предприети законодателни промени, насочени към подобряване на контрола и въвеждане на по-ясни правила за работа на фонда.

„Този доклад изпълни своята цел. Последвалите проверки доведоха до промени в нормативната уредба, които ще внесат повече ред в работата на фонда“, каза Наделчева.

По думите ѝ Министерството на културата предстои да обяви конкурс за постоянен изпълнителен директор, тъй като през последните години ръководителите на фонда са били назначавани временно.

Наделчева допълни, че голяма част от работата ѝ е насочена към отстраняване на стари проблеми и подобряване на съществуващите процеси, вместо към развитие на културните политики.

„Когато има средства за култура, те трябва да достигат до най-стойностните проекти по прозрачен и ефективен начин“, заключи тя.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!