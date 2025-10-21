Немски експерти посочиха най-добрата зимна гума

Пиксабей

Те са проверени в тестове за шофиране на сухи настилки, мокри и ледени настилки и в сняг

Спирачен път, страничен контрол, управление – Гумите са по-важни за безопасността на шофиране от която и да е система за подпомагане, тъй като те гарантират, че превозното средство може да прехвърли всички динамични движещи сили върху пътната настилка по най-добрия възможен начин, пише Автоблиц

За да се постигне това, те трябва да отговарят на компромис от много различни критерии, което само по себе си е предизвикателство.

Към това се добавят и сега високите изисквания за комфорт и въздействието върху околната среда на микропластмасите, които са включени в класацията на ADAC.

Въпреки това, променливите пътни условия през сезоните надвишават възможностите за компромис дори на най-прецизния инженерен продукт. Поради тази основа зимните гуми все още се предлагат и няма индикации, че това ще се промени скоро.

Общо измерение за средната класа

Вече традиционният тест за зимни гуми на ADAC през 2025 година включваше 31 гуми с размер 225/40 R18. Той включваше тестове за шофиране на сухи настилки в Италия, тестове за мокри и ледени настилки в Хановер и тестове за сняг в северната част на Финландия.

Размерът беше избран, защото е подходящ за много компактни и средноразмерни автомобили, като Audi A3, BMW 1 Series, Mercedes A-Class, Opel Astra, Skoda Octavia, Toyota Camry, VW Golf и много други.

Исторически голямото тестово поле би трябвало да помогне да се изясни, наред с други неща, дали така нареченият бюджетен сегмент вече е научил нещо ново. Преди всичко, трябва да се разбере, че все още не правите грешка, ако се придържате към скъпите качествени продукти.

Добрите гуми могат да отговарят на много различни изисквания едновременно. Това прави тяхното разработване и производство сложно и скъпо.

В сравнение с техните характеристики обаче, евтините гуми са твърде скъпи. Да не говорим за риска от повреда на превозното средство или здравето на участниците в движението.

Само шест гуми са „добри“

От 30 гуми само шест са „добри“, дванадесет са препоръчани само в ограничена степен от експертите и са оценени като „задоволителни“. Почти половината от тестваните гуми са се провалили с оценка „не се препоръчва“. Въпреки че някои от тях са постигнали доста добри резултати по определени критерии, никоя от тях не е успяла да изпълни противоречивите цели, които могат да възникнат при различни пътни условия.

Дори най-добрата гума не постигна най-високата оценка. Тестовите инженери дадоха на Goodyear UltraGrip Performance 3 „добра“.

Силата ѝ се крие в доброто ѝ представяне на мокра настилка, което е най-често срещаното зимно пътно състояние в Централна Европа, дори преди да завали сняг, поради което това е основният критерий с най-висока оценка от 40 процента.

